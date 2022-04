Sosta tramite app o cellulare? Il comune approva la proposta di Easy Park Italia

La gestione dei pagamenti attraverso la piattaforma web della società milanese. L’obiettivo è migliorare il servizio per l'utenza

MONREALE, 4 aprile – Se non altro servirà certamente a velocizzare il metodo di pagamento nel proprio stallo di sosta su strisce blu, sfruttando al massimo le potenzialità del mobile o di specifiche applicazioni e piattaforme web.

E' soprattutto con questo intento che oggi – con la pubblicazione in albo pretorio dell'atto – è stata approvata la determina, a firma del comandante della Polizia Municipale Luigi Marulli, che dà il proprio ok alla proposta per la fornitura del servizio di pagamento della sosta tramite telefonia mobile, pervenuta dalla società milanese ''Easy Park Italia srl''. Attualmente infatti, per poter usufruire del servizio di sosta negli stalli regolamentati da strisce blu, sotto la gestione del Comune di Monreale, gli utenti hanno a propria disposizione i famosi parchimetri.

Ecco dunque come, con un sistema che consenta di procedere al pagamento attraverso piattaforme web, magari anche attraverso un semplice sms o email, una telefonata, oppure ancora scaricando una specifica applicazione, in un lasso di tempo brevissimo e con il minimo sforzo si riuscirebbe non solo a migliorare il servizio dal punto di vista delle tempistiche e della praticità – appunto in una potenziale manciata di secondi – ma anche ad ovviare a tutti quei casi di malfunzionamento degli stessi parchimetri, condizione a dire il vero spesso pervenuta come segnalazione da molti cittadini.

Sarà compito poi degli stessi fornitori del servizio mettere a disposizione dei palmari in dotazione alla Polizia Municipale l'accesso a un server con protocollo Soap, che consenta a due applicazioni di comunicare tra loro sul web. Attendendo di conoscere lo schema di convezione presentato dalla società e sottoscritto attraverso la medesima determina, non essendo infatti questo ancora pubblicato nell'albo cittadino, si attenderanno ulteriori aggiornamenti circa la nuova e possibile modalità di fruizione del servizio.