Monreale, ritorna attivo il servizio di gestione delle aree di sosta

Tornano quindi al lavoro i 9 dipendenti dell’ACS dopo una lunga sosta

MONREALE, 11 maggio – Torneranno ad essere attive le aree contraddistinte dalle cosiddette “strisce blu” e, al tempo stesso, ritornano al lavoro dopo un lungo periodo di interruzione determinato anche dal periodo pandemico i nove lavoratori formati nel servizio del controllo delle aree di sosta della città.

“Un buon auspicio”, come afferma il comune, per l’amministrazione Arcidiacono che ha siglato l’accordo con l’Automobil club che ha assunto i 9 lavoratori con la qualifica di ausiliari al traffico. Il comandante della Polizia Municipale, Luigi Marulli ha consegnato all’amministratore Unico dell’Automobil Club S.R.L Marco Misseri, il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento. che avrà durata semestrale.

La società si occuperà anche delle aree di sosta nelle strisce blu, garantirà anche il controllo degli stalli. L’accordo è stato raggiunta dopo diverse interlocuzioni intrattenute dall’assessore Paola Naimi per garantire tutti I livelli occupazionali e salvaguardare i lavoratori.