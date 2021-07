Monreale, tornano le zone blu a pagamento: saranno gestite dal Comune

Parcheggiare nella zona “A” costerà un euro l’ora, nella zona “B” 50 centesimi

MONREALE, 28 luglio – Così come voluto dall’amministrazione Arcidiacono dal fine settimana la gestione dei parcheggi sarà in house. Sarà pertanto il comune stesso ad occuparsene. Da venerdì 30 luglio ripartono le zone blu a pagamento.

La zona A, che comprende la via Benedetto D'acquisto, la via Cappuccini e il parcheggio Torres, sarà attiva dalle 8 alle 20 tutti i giorni al costo di 1 euro l'ora. Nella zona B che comprende piazza Fedele, piazza Inghilleri e la via Venero la sosta costerà 0.50 centesimi all’ora e sarà attiva dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. I parcometri acquistati sono alimentati dalla luce solare grazie a dei pannelli e il pagamento potrà essere effettuato sia con monete che con carta di credito. Le attività propedeutiche per la nuova gestione sono state coordinate dal comandante della polizia municipale Luigi Marulli e dal dirigente dell'Area Gestione Risorse finanziarie Ignazio Tabone.

“Si tratta di una nuova ed importante sfida - dichiara l'assessore Naimi – la gestione in house del parcheggio che permetterà di valorizzare alcune risorse del personale comunale dipendente ed avrà certamente positivi riscontri di bilancio”.