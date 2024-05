Il Castellaccio, una risorsa per Monreale

Apprezzata iniziativa di BCSicilia per la valorizzazione del castello posto sul monte Caputo. LE FOTO

MONREALE, 26 maggio – Uno spazio culturale dedicato al Castellaccio, l'ultima iniziativa di BCsicilia Monreale.

L' associazione monrealese, che guarda alla valorizzazione dei beni culturali del territorio, ha acceso, questa volta, i riflettori sul sito del Castello di San Benedetto, presidio millenario della valle dell'Oreto, luogo ricco di storia e suggestioni.

In collaborazione con il Club Alpino Siciliano, e con il patrocinio del Comune di Monreale, l'iniziativa è stata proposta in due momenti distinti, quello informativo e quello esperienziale.

La storia e l'evoluzione architettonica della struttura è stata al centro di un seminario, tenuto venerdì pomeriggio alla biblioteca Santa Caterina, a cura di Cinzia Garofalo, docente di disegno architettonico all'università di Palermo, e degli architetti Fabio Militello e Natale Sabella.

Ieri mattina un trekking su per il monte Caputo e la visita guidata al castello. Parecchio apprezzati i contributi artistici degli acquerellisti di SketcCrowl Palermo, che hanno offerto un' estemporanea di acquerelli paesaggistici. Applauditissimi anche gli intermezzi musicali degli Al-Fawara, un gruppo di "artigiani della musica popolare", con Lillo Di Chiara ( mandolino e voce), Tonino Di Maria ( chitarra e voce), Flaminio Lombardo ( flauto percussioni e voce), Sergio Messina ( clarinetto) e Pino Trentacoste ( fisarmonica, organetto e voce), che ha proposto un repertorio folk di musiche della tradizione meridionale.

Un'opportunità per riscoprire la bellezza dei luoghi che abitiamo e per riflettere sulla necessità di preservali e valorizzarli, coerentemente con gli obiettivi che BCsicilia Monreale si propone di promuovere, come si legge in una nota del direttivo.