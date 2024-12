Shopping natalizio, tariffe agevolate al parcheggio comunale

Con solo un euro sosta consentita dalle 16 alle 24

MONREALE, 13 dicembre – Per il periodo natalizio l’amministrazione comunale ha deciso di puntare su una maggiore fruibilità del parcheggio comunale “Torres”.

Da domani e fino al 15 gennaio, con una tariffa agevolata di un euro al giorno si potrà posteggiare la propria autovettura nel parcheggio Torres dalle ore 16 alle ore 24. L’agevolazione è rivolta a cittadini e visitatori. È questa l’iniziativa voluta dal sindaco Alberto Arcidiacono e dalla giunta in occasione delle festività.

Questa importante iniziativa, nelle intenzioni dell’amministrazione monrealese, tende a promuovere e valorizzare un parcheggio situato a pochi minuti dalle centralissime piazze Guglielmo II e Vittorio Emanuele e dal centro storico cittadino si trova infatti a soli cinque minuti a piedi dalla via Torres accanto al quartiere Carmine a dieci minuti dal Duomo collegato da una comoda scalinata, illuminata così come il parcheggio che ha anche un ottimo sistema di video-sorveglianza.

L’obiettivo è quello di favorire lo shopping natalizio usufruendo di questa agevolazione e nello stesso tempo attrarre i visitatori ad assistere alle numerose manifestazioni previste nel calendario natalizio promosso dall’assessorato allo spettacolo del Comune di Monreale. Il parcheggio comunale, inoltre, è fornito, oltre che del sistema di videocontrollo della città effettuato attraverso una serie di telecamere che monitorano tutta l’area, anche di un sistema di pagamento automatizzato con bancomat e carta di credito, lettura delle targhe, abbonamenti diurni e notturni.