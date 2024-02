Monreale, apre un centro Samo in via Aldo Moro

Monreale, apre un centro Samo in via Aldo Moro

Effettuerà visite gratuite per famiglie meno abbienti una volta a settimana

MONREALE, 14 febbraio – A Monreale dal 21 febbraio sarà attivo un centro di ascolto Samo in Via Aldo Moro numero 9. La nuova sede sarà attiva grazie alla disponibilità del medico Giuseppe Iannello (…)

(…) che ha portato avanti questa iniziativa grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale e in particolar modo del primo cittadino Alberto Arcidiacono e della consigliera comunale Paola Naimi che si è attivata per questo importante servizio attivato in accordo con il presidente della Samo Luigi Zancla, Marisa Cutrera, e Tania Rinaldi.

L’obiettivo di questo servizio è quello di essere un punto di riferimento per pazienti e medici del territorio monrealese. Giuseppe Iannello, medico specializzato in neurologia, specialista in medicina e chirurgia d’urgenza da anni presente sul territorio monrealese per la collaborazione con la Samo effettuerà visite neurologiche, internistiche e chirurgiche totalmente gratuite per le famiglie meno abbienti una volta a settimana, previa prenotazione al numero telefonico 3791681421.

"Sono certo - ha dichiarato Iannello - che riusciremo a rendere un buon servizio alla cittadinanza e saremo disponibili nei confronti di coloro che ne hanno bisogno”.

Il sindaco Alberto Arcidiacono ha ringraziato il dottore Iannello per aver messo a disposizione la sua professionalità a servizio della comunità monrealese.