Si concludono i lavori della prima commissione consiliare

La Corte: “Un bilancio positivo”

MONREALE,5 giugno – Si conclude la consiliatura, ormai nell’imminenza delle elezioni amministrative e si conclude pure l’esperienza delle commissioni, che torneranno ad essere composte dopo che si insedierà il nuovo Consiglio comunale.

Al termine del quinquennio la prima commissione per mano del suo presidente Giuseppe La Corte traccia un breve bilancio dell’attività svolta.

“La prima commissione – afferma in una nota – durante questo ultimo quinquennio ha lavorato su molti regolamenti, sempre per dare supporto all'amministrazione comunale. Durante la stesura dei vari regolamenti, la commissione ha sempre trovato grande condivisione con tutti i consiglieri comunali e in particolar modo con la quarta commissione grazie al presidente, Angelo Venturella.

Tra i regolamenti più importanti ricordiamo quello sulla bigenitorialità: infatti siamo stati tra i primi comuni d'Italia ad adottarlo; sulle democrazia partecipata; il regolamento servizio scuolabus; quello sulla consulta giovanile e sulle modifiche del regolamento sulle consulte di frazioni.

Poi ci sono state tante modifiche fatte a dei regolamenti più vecchi tipo: la polizia mortuaria, il servizio acquedotto; l’occupazione di suolo pubblico, la destinazione dei beni confiscati alla mafia e pari opportunità.

Alla fine ci sono regolamenti come quello che riguarda il Garden sharing; le Ztl comunali; il regolamento parcheggi a pagamento; quello sui pass disabili; le modifiche al regolamento del mercato del contadino; il regolamento sagre, feste e fiere paesane; quello su verde pubblico e regolamento servizio noleggio con conducente che aspettano i giusti pareri dagli uffici”.

"È stato un onore – prosegue La Corte – rappresentare la commissione in qualità di presidente. È stata una commissione compatta, propositiva e sempre disponibile al dialogo con tutte le forze politiche. Un grazie va anche ai dirigenti e funzionari comunali che hanno accettato i nostri inviti a partecipare ai lavori della commissione e che in tante occasioni hanno fatto in modo di accelerare l'iter per portare in Consiglio comunale l'atto deliberativo. Ringrazio in modo affettuoso la nostra segretaria Daniela Lo Piccolo che è stata fondamentale per i lavori della commissione e Adele Grasso per la preziosa professionalità. Un ricordo speciale che rimarrà indelebile nei nostri cuori va ad Angela Lucchese (segretaria anche lei della commissione) che è scomparsa prematuramente”. Alle segretarie è stata donata una targa ricordo.

Questi i componenti della prima commissione:

1. Presidente GIUSEPPE LA CORTE

2. Vicepresidente MIMMO VITTORINO

3. MICHELE TUSA

4. FLAVIO PILLITTERI

5. PAOLA NAIMI

6. RICCARDO ODDO