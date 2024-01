Elezioni 2024, Pillitteri (Dc): ''Sorteggiamo gli scrutatori''

“Anche in caso di election day. Invito i partiti a sostenere questa proposta”

MONREALE, 26 gennaio – In vista delle prossime elezioni amministrative, il consigliere comunale Flavio Pillitteri propone e sollecita l'adozione del metodo di selezione per sorteggio degli scrutatori, anche in caso di Election Day.

“L'obiettivo principale di questa richiesta - afferma Pillitteri – lè quello di promuovere trasparenza ed equità nella selezione degli scrutatori”. Lo stesso consigliere invita tutte le forze politiche a sostenere la proposta.