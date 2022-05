Monreale, eccoti EasyPark: come funziona la nuova app per i parcheggi

MONREALE, 30 maggio – E' stata presentata ufficialmente questa mattina, nel corso di una conferenza stampa appositamente convocata presso la sala conferenze di Casa Cultura, la nuova applicazione per il pagamento digitale delle soste blu a Monreale. ''EasyPark'', lanciata già la scorsa settimana, è stata dunque più dettagliatamente spiegata ai rappresentati della stampa locale.

Un'applicazione che ha già ormai da parecchi anni visto la luce in tantissime città d'Italia e che per la prima volta si presenta invece sul nostro territorio come strumento che, se compreso e applicato nel modo corretto, riesce a fornire degli indiscutibili vantaggi in termini di tempo, comodità e semplicità nel parcheggio su strisce blu a pagamento del proprio veicolo. Senz'altro un modo per bypassare agevolmente l'operazione di pagamento direttamente dai parcometri, evitando di dover raggiungere quello più lontano dal proprio stallo di sosta (e magari di trovarlo anche fuori servizio, come spesso a noi segnalato ndr). Fin qui tutto chiaro, dunque. Ma come funziona – più dettagliatamente – EasyPark? Dopo il download gratuito dagli appositi app-store online, bisognerà agganciare la targa del proprio veicolo e successivamente anche la propria carta di credito o eventualmente una carta prepagata. Questa servirà a far sì che il pagamento possa essere effettuato a sosta terminata e soprattutto – vantaggio palese - per il tempo effettivo in cui il proprio veicolo è rimasto fermo su strisce blu.

Non sarà possibile prenotare il proprio stallo, diversamente da quanto venuto fuori attraverso i primi comunicati. ''Le infrastrutture che sono attualmente presenti per le aree parcheggio – spiega il comandante Luigi Marulli – non consentono di prenotare una sosta. Sarebbe necessaria una strumentazione che occupi lo stallo appositamente per l'utente''. Niente vantaggio di prenotazione dunque, ma comunque senz'altro la possibilità di effettuare la propria sosta – come detto – senza doversi recare al parcometro, e soprattutto di poter modificare l'orario di permanenza nello stallo ''dovunque (anche se distanti dalla propria automobile) e in qualsiasi momento, attraverso pochi semplici click'' come spiega Giuseppe Velardi, smart parking manager di EasyPark. Come sarà possibile, per la Polizia Municipale o gli ausiliari del traffico, controllare che una vettura sia in sosta con l'app? Attraverso un ulteriore portale, fornito sempre da EasyPark, nel quale basterà inserire il numero di targa e controllare che la sosta in corso attraverso l'applicazione. Il costo della sosta sarà comprensivo di commissioni? Sì, e saranno proporzionali in base alla durata della sosta. Più usufruisco di un parcheggio più il costo delle commissioni sul totale finale aumentano proporzionalmente, comunque fino a 1.37 euro per dodici ore. Queste cambieranno poi anche a seconda della zona di parcheggio. Nel caso di Monreale dunque, la zona del centro storico avrà commissioni più alte rispetto a quelle riconosciute come Zona 2 (Via Venero, Piazza Inghilleri etc). ''Il tutto - aggiunge il comandante Marulli - è specificato al momento dell'installazione dell'app, cui si richiede di prendere visione e di confermare''.

''Il riscontro in queste prime settimane dall'attivazione di EasyPark è positivo - afferma l'assessore Paola Naimi, presente alla conferenza stampa - lo stumento dell'applicazione è utile anche a permettere il riciclo di automobili all'interno del centro abitato, impedendo dunque che una stessa vettura rimanga sul medesimo stallo di sosta per un tempo illimitato e permettendo così di avere sempre la possibilità di parcheggiare''.