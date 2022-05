Parcheggio attraverso App: a Monreale attiva da oggi Easy Park

Sarà possibile prenotare e pianificare le soste sulle strisce blu: a darne comunicazione l'assessore Naimi

MONREALE, 17 maggio – Era soltanto lo scorso mese d'aprile quando lanciavamo la notizia che presto, anche a Monreale, il connubio tra parcheggio e innovazione digitale sarebbe divenuto realtà. Oggi - con la comunicazione ufficiale da parte dell'assessore Paola Naimi - è stata attivata l'app Easy Park su tutte le strisce blu comunali.

Senz'altro uno strumento che, se utilizzato nel modo corretto, potrebbe velocizzare e non poco le procedure di pagamento per la sosta del proprio veicolo sulle strisce blu, bypassando l'impego di parcometri (come da numerose segnalazioni a noi pervenute, spesso fuori servizio ndr). Easy Park - come si legge nel comunicato stampa inviato dal Comune di Monreale - è ''l'applicazione leader in Italia e in Europa per quel che concerne la sosta a pagamento su strisce blu''. Tutto direttamente da smartphone, quindi, con la possibilità - in pochi semplici tocchi - mediante un'app ''facile e intuitiva'' di identificare il codice area senza recarsi al parcometro, stabilire l'inizio e la fine della sosta, che potrà essere eventualmente prolungata sempre dal proprio cellulare, ovunque ci si trovi, oppure ancora essere interrotta anticipatamente al rientro in auto, e infine pagare solo per la sosta effettivamente consumata, nel rispetto delle tariffe stabilite dall'amministrazione comunale.