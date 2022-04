Nuovo cine-teatro Imperia, questione di... poltrone

Sì della Cassa Depositi e Prestiti alla parziale devoluzione da un prestito precedentemente contratto. L'assessore Pupella: ''Dall'ordine in poi servono circa 60 giorni''

MONREALE, 8 aprile – Sembrerebbe trattarsi più o meno di questo, visto e considerato soprattutto l'attuale stato di avanzamento dei lavori, oltre il quale resta da curare l'impianto audio. A farsi attendere infatti sono per adesso le circa 390 poltrone che dovrebbero riempire tutto quanto il nuovo edificio del cine-teatro Imperia, garantendo una capienza massima di 372 fruitori.

Poltrone per le quali è già stato allestito un piano di spesa – ammontante a una somma complessivamente stimata in circa 125mila euro per un totale di 390 poltrone – che ha già ricevuto il sì da parte della Giunta mediante delibera firmata lo scorso 23 marzo. Contestualmente, in quella stessa seduta, veniva attivata la procedura di finanziamento grazie ad una parziale devoluzione di un prestito contratto – addirittura nel lontano 2006 – con la Cassa Depositi e Prestiti.

In parole povere, si tratterebbe di una semplicissima operazione di ''spostamento'' del medesimo prestito da un investimento cui adesso è venuto meno l'interesse pubblico (quello per cui era stato inizialmente richiesto) a questo nuovo investimento, quello appunto riguardante le poltrone. Risposta affermativa già ricevuta – con nota protocollata – proprio dalla Cassa Depositi e Prestiti perché l'operazione possa aver luogo, senza alcun incremento della percentuale d'indebitamento da parte del Comune.

''Le opere di muratura, tra esterni e dettagli vari tra finestre e vetrate, sono in via di definizione – ha affermato l'assessore Geppino Pupella – resta da definire anche l'impianto fonico per il teatro e quello audio specificamente preposto al cinema. Abbiamo effettuato una semplice operazione di spostamento di un prestito e possiamo già ordinare le nuove poltrone. Da quella data serviranno poi circa un sessanta giorni. L'obiettivo è inaugurare l'opera a inizio settembre''.