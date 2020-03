Cinema Imperia, vertice alla Regione, si va verso la soluzione del contenzioso

L’assessore Falcone ha fatto incontrare il Comune e l’impresa. Domani sopralluogo

MONREALE, 5 marzo – Forse è la volta buona. Forse stavolta i lavori potranno essere completati. Il “forse” è d’obbligo alla luce dei tanti anni di attesa e di speranze finora vane. Stavolta, però, aprirsi all’ottimismo non è idea peregrina.

Questo arriva dopo lo svolgimento del tavolo tecnico che si è tenuto stamattina nei locali dell’assessorato regionale alle Infrastrutture, finalizzato a trovare una soluzione al contenzioso che da anni va avanti tra il Comune di Monreale e l’impresa Euroservizi srl e che, di fatto, ha bloccato i lavori.

Alla riunione erano presenti l’assessore regionale Marco Falcone, il sindaco Alberto Arcidiacono, l’assessore comunale Geppino Pupella, il deputato regionale Mario Caputo, che aveva sollecitato il vertice, i funzionari del dipartimento regionale e il legale e il titolare dell’impresa.

Durante l’incontro e’ emerso che a questa sono stati corrisposti circa 130 mila euro, mentre un secondo importo per oltre 170 mila euro e’ stato gia’ erogato dall’assessorato regionale. La cifra, però, non è disponibile stante il contenzioso pendente tra l’impresa e l’amministrazione comunale. Resta da utilizzare la somma di 600 mila euro circa destinata al completamento dei lavori di ristrutturazione.

L’assessore Falcone ha invitato le parti interessate a trovare una soluzione che consenta di superare il contenzioso ed evitare la perdita del finanziamento e la restituzione delle somme erogate. Domani i tecnici del Comune e dell’impresa effettueranno un sopralluogo per verificare lo stato dei lavori e per redigere una relazione chiesta dagli uffici regionali nel 2018, rimasta finora senza risposta.

Falcone, inoltre, oltre ad assicurare il mantenimento del finanziamento, ha assicurato la disponibilità, nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici, a verificare una ulteriore erogazione di una somma pari al 10% dell’importo in caso di imprevisti. “Ringrazio Marco Falcone – ha dichiarato il deputato regionale Mario Caputo – per la attenzione verso il territorio di Monreale e la concreta volonta’ di assicurare il completamento di una opera di grande interesse per la comunita’ monrealese. Oggi abbiamo dimostrato – ha concluso Mario Caputo - come la sinergia istituzionale tra Parlamento regionale, Governo ed amministrazione comunale puo’ assicurare la crescita del nostro territorio”.