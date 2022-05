Grande attesa per i The Kolors, anche il giovane Crytical stasera sul palco

A darne l'annuncio sui propri canali social lo stesso giovane rapper, fresco di partecipazione al talent ''Amici''

MONREALE, 2 maggio – E' febbrile e crescente l'attesa per il concerto di questa sera, sul palco di piazza Guglielmo II, che vedrà protagonisti assoluti il gruppo musicale italiano the Kolors, capeggiati da Stash Fiordispino. Frattanto ad aprire l'esibizione questa sera dovrebbe esserci anche il giovane cantante Crytical, fresco di partecipazione al talent di Canale 5 ''Amici''.

A dar l'annuncio della notizia è stato lo stesso giovanissimo rapper sul proprio profilo Instagram, rispondendo in questo modo alle domande dei propri follower. Crytical – nome d'arte di Francesco Paone, fresco di 18 anni appena compiuti – ha partecipato, com'è noto specialmente al pubblico più giovane, all'ultima edizione del programma firmato da Maria De Filippi ''Amici'', venendo poi eliminato a seguito di un ballottaggio, come previsto dal meccanismo del noto talent televisivo. Da questo momento nasce il sodalizio proprio con Stash dei the Kolors, che avrebbe promesso proprio al giovane rapper di esibirsi in apertura dei concerti della band partenopea. Promessa che dovrebbe dunque esser mantenuta già questa sera, sul palco di piazza Guglielmo II, in occasione del secondo giorno di festeggiamenti del SS. Crocifisso. Lo stesso Crytical, infatti, sui propri canali social ha così scritto: ''Per tutte le persone che mi stanno scrivendo per il concerto di domani a Monreale, l'evento sarà in Piazza Guglielmo II ed è completamente gratuito''.

Come in occasione dell'esibizione di Mess e Sasà Salvaggio, andata in scena ieri sera, l'ingresso libero all'intero della piazza sarà consentito solo a 1830 persone.