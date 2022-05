Tre maxi schermi per il concerto dei The Kolors di questa sera

Con tanta gente prevista in piazza Guglielmo, daranno la possibilità a tutti di poter fruire dell'esibizione anche a distanza

MONREALE, 2 maggio – E' febbrile e crescente l'attesa per il concerto di questa sera, sul palco di piazza Guglielmo II, che vedrà protagonisti assoluti il gruppo musicale italiano the Kolors, capeggiati da Stash Fiordispino. Frattanto ad aprire l'esibizione questa sera dovrebbe esserci anche il giovane cantante Crytical, fresco di partecipazione al talent di Canale 5 ''Amici''.

Per tale ragione, infatti, già a partire da questa mattina sono cominciati i lavori di installazione di tre grandi maxi-schermi che permetteranno, anche a chi non riuscirà ad accedere all'area della piazza, di poter comunque godere dell'esibizione portata in scena dal gruppo musicale partenopeo. I tre grandi schermi saranno posizionati in tre diverse zone del paese. Precisamente si troveranno a piazza Canale, a piazza Padre Pio (Spasimo, ndr) e infine anche in via Benedetto D'Acquisto.