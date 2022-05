Monreale torna a vivere: un oceano di gente per il concerto dei ''The Kolors''

Piazza piena ed entusiasmo a mille: forse è davvero il ritorno alla normalità. LE FOTO

MONREALE, 3 maggio – Diciamoci la verità: per una sera abbiamo pensato tutti di essere tornati al 2019, quando il covid non sapevamo cosa fosse e quando di restrizioni non c’era neanche l’ombra. Ed invece parliamo di una serata datata 2 maggio 2022, quando forse, finalmente, torniamo a respirare aria di normalità.

Ieri sera lo abbiamo fatto con grande entusiasmo, con la gioia di chi non vede l’ora di poter tornare a divertirsi e a riaggregarsi come faceva un tempo. Tanta, forse troppa, era la voglia di voltare pagina e di vivere le proprie passioni accanto ai propri amici ed ai propri affetti.

Piazza Guglielmo è stata la location perfetta, il concerto dei “The Kolors” l’evento fatto a pennello per vivere sensazioni antiche, che credevamo fossero morte e sepolte. L’evento si è trasformato in un delirio di entusiasmo, in uno tsunami di felicità, come forse nemmeno ci ricordavamo più.

La band, una di quelle che va per la maggiore, soprattutto fra i ragazzini, ha saputo cavalcare alla perfezione questo stato d’animo della gente e la miscela si è rivelata esplosiva. Piazza Guglielmo piena come poche volte l’abbiamo vista, con la gente sorridente e coinvolta, è stata la grande cornice di un evento che ricorderemo a lungo.

Al di là dei gusti musicali, nei quali diventa difficile addentrarsi, il concerto dei The Kolors sicuramente segna una data spartiacque fra il periodo di chiusura, quello di stop, che tristemente abbiamo vissuto per circa due anni e quello del ritorno alla vita, che tutti ci auguriamo possa correre nuovamente veloce. E questo, scusate se è poco, è il risultato più bello, che riteniamo giusto ascrivere a questa amministrazione, che questo periodo di ritorno all’antico ed al normale ha saputo vivere ed interpretare.

Monreale aveva bisogno di tornare a sorridere di tornare a respirare. Ieri sera lo ha fatto con la musica. Oggi lo farà di nuovo con la fede. E quando il Patruzzu Amurusu camminerà ancora per le vie della città, allora saremo davvero tornati al 2019.

Molte foto della gallery sono state realizzate da Vincenzo Pipitone