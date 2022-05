Le sale barocche del Complesso Guglielmo si rifanno il look: il comune aggiudica i lavori di restauro conservativo

L’appalto va alla ditta Dol-Men srl per poco più di 95 mila euro

MONREALE, 16 maggio – Si è celebrata la gara d’appalto per i lavori di restauro conservativo delle sale barocche situate all’interno del complesso monumentale Guglielmo II. La gara si è svolta in modalità telematica, attraverso la piattaforma del MEPA. Alla procedura ha partecipato un solo operatore economico.

Il Comune di Monreale ha proceduto all’aggiudicazione in favore della ditta “DOL-MEN s.r.l.”, con sede legale in Caltanissetta. l ‘importo complessivo dei lavori è di 95.321,08 euro, oltre I.V.A.

“Siamo soddisfatti di avviare un altro importante progetto - ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono - che ci consentirà di ottenere un risultato importante per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed in questo caso di due preziosissime sale che potranno presto essere rese fruibili “.Il responsabile unico del progetto è l’architetto Rossella Zuccaro dell’ufficio tecnico comunale.