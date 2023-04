Santissimo Crocifisso, stasera il via ufficiale ai festeggiamenti

Santissimo Crocifisso, stasera il via ufficiale ai festeggiamenti

Il clou della giornata alle 21,30 con lo spettacolo di cabaret in piazza Guglielmo II

MONREALE, 28 aprile – Prendono il via ufficialmente oggi le iniziative legate ai festeggiamenti in nore del Santissimo Crocifisso, edizione numero 397. Manifestazioni di vario genere, che l'amministrazione comunale, di concerto con il comitato dei festeggiamenti, ha messo a punto e che dureranno fino al 4 maggio.

Alle 17,30 al complesso monumentale “Guglielmo II” è in programma l'inaugurazione della mostra a cura di Mario Lo Coco “Corrispondenze al tavolo”.

Alle 20,30 il via allo spettacolo musicale Tributo ai Negramaro in concerto.

Alle 21,30, quindi, sempre a piazza Guglielmo, spettacolo di cabaret “Putia della Risata” con Stefano Piazza e Toti e Totino. Lo spettacolo è a cura dell'associazione culturale “Festeggiamenti 3 maggio monrealese”.