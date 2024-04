Successo per la Maratona di lettura ad alta voce

L’iniziativa è stata organizzata da Pro Loco, Arci Link e Consulta giovanile

MONREALE, 25 aprile – Molto apprezzata da pubblico, partecipanti e giudici la Maratona di lettura che si è tenuta martedì pomeriggio nella sala San Benedetto, all’interno del Complesso Monumentale Guglielmo, durante la quale una ventina di “atleti” si sono sfidati a suon di prosa in occasione della Giornata mondiale del libro.

L’evento, organizzato dalle associazioni Pro Loco e Arci Link e dalla Consulta giovanile di Monreale, si inserisce all’interno del calendario del Maggio di Libri, patrocinato dal Comune come attività afferente al Patto per la Lettura.

"L'iniziativa - racconta la presidente della Pro Loco Amelia Crisantino - è parte di un cartellone di attività che si susseguiranno durante tutto il mese di maggio. Con le associazioni del territorio e il Comune abbiamo pensato di promuovere la lettura con presentazioni di libri, incontri seminariali, conversazioni e eventi coinvolgenti proprio come la Maratona. Quest’ultima è una attività che in alcune regioni d’Italia è molto in voga: si organizzano persino maratone notturne con centinaia di partecipanti. Speriamo che questo possa essere solo un primo esperimento per riproporre questa iniziativa con costanza”.

A comporre la giuria tre esponenti del panorama artistico-letterario del territorio, selezionati dalle associazioni organizzatrici: l’insegnante Antonella Vaglica, la scrittrice Mariella Sapienza e l’attore Toni Renda.

“La giuria che abbiamo invitato a contribuire all’iniziativa - spiega il presidente dell’associazione Arci Link, Pietro Gambino - non ha avuto tanto lo scopo di giudicare le letture e la qualità delle interpretazioni, quanto quello di contribuire alle proposte dei lettori, arricchendole con spunti e riflessioni che hanno reso la Maratona ancora più gradevole. Crediamo che questo evento sia stata un successo perché ha messo al centro lo spirito di comunità e di condivisione, portando tante persone a mettersi in gioco e ad aprirsi con gli altri”.

Ogni partecipante ha avuto infatti la possibilità di condividere un testo letterario a sè caro, motivando la propria scelta e leggendo ad alta voce l'opera selezionata. Tra i brani selezionati testi di grandi scrittori del passato e contemporanei - da Dante, passando per Giovanni Verga fino a Dacia Maraini - ma anche lettere e riflessioni di personaggi della storia locale quali Franca Florio e Letizia Battaglia, testi descrittivi, persino scientifici, o scritti di proprio pugno dai concorrenti.

“La bellezza della lettura - afferma la Presidente della Consulta Giovanile Sofia Rosano - è che è una passione intergenerazionale: se è vero che ad oggi forme di espressione come il cinema o la musica sono molto apprezzate dai ragazzi, la lettura rimane fondamentale per il percorso di crescita di tutti, per imparare a osservare, sognare e sviluppare senso critico. Molti ragazzi amano leggere, più difficile però è condividere: speriamo di rilanciare questa iniziativa e siamo desiderosi di proporre altre attività per spingere alla cultura e alla condivisione.”

Alla fine della gara, la giuria ha decretato tutti vincitori: nell'apprezzare la riuscita dell'iniziativa, ha premiato al voglia di partecipare e condividere l'amore di ognuno per la lettura.