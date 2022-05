Younited Credit piattaforma di credito online

Tantissime sono le persone che ogni giorno chiedono agli istituti bancari la possibilità di accedere ad un prestito personale e diverse sono le motivazioni di queste richieste.

Dall’acquisto di un nuovo veicolo alla ristrutturazione della propria abitazione passando per la spesa di una vacanza, le spese universitarie, una cerimonia in arrivo piuttosto che le spese legate alla nascita di un figlio o quelle mediche: insomma la possibilità concreta di avere a disposizione una certa liquidità che permetta di poter operare e allo stesso momento di avere una maggiore sicurezza e tranquillità. La richiesta è tanta, molti sono gli istituti che in accordo con le istituzioni studiano soluzioni vantaggiose.



Younited Credit, dalla Francia la richiesta di credito online

Gli istituti da scegliere sono ovviamente tantissimi, basterà cercarli ed entrare nella filiale che possa soddisfare in maniera ottimale quelle che sono le singole esigenze. Tuttavia, da diverso tempo si fa largo la richiesta di prestito online come, ad esempio, come la Younited Credit. Questa realtà, nata in Francia nel 2011 ma rapidamente estesa in tutta Europa e in particolare in Italia nel 2016, svolge da tramite tra coloro che richiedono un credito e un insieme di investitori professionali sia essi istituzionali ma anche privati. Se poi si pensa alla velocità di ottenimento del prestito richiesto, ecco che Younited assicura questi tempi brevi: dopo la forma del contratto e il successivo avvio delle pratiche basteranno 24 ore per la valutazione della richiesta effettuata. Se l’esito dovesse essere positivo allora si potrebbe accedere a fondi in due giorni.



Operazioni a tasso fisso e rate contanti

Ma andiamo più nello specifico. Younited Credit ti permette di richiedere un prestito che va dai 1.000€ fino ai 50.000€ che dovrà essere ripagato con un massimo di 84 rate mensili, davvero non male come opportunità richiesta in numeri importanti dai clienti e testimoniata dalle recensioni positive che ogni giorno riguardano questo istituto online. Come se non bastasse, la trasparenza è un elemento imprescindibile nelle operazioni di Younited che infatti autorizza tutti i prestiti a tasso fisso e rate contanti. Chi avrà necessità potrà anche richiedere ed ottenere la cessione del quinto, un’altra possibilità che viene offerta e che questo istituto promuove a tutela ed esclusivo interesse del cliente.



Alcuni semplici passaggi per ottenere il prestito

Vogliamo ricordare però anche i primi fondamentali passaggi che anche Younited Credit richiede per avere accesso a tutte le possibilità elencate in precedenza. Bisognerà infatti indicare lo scopo per cui si fa la richiesta di prestito, ovviamente l’importo da richiedere e in quante rate si intende saldare la somma. A questo come sempre si dovranno aggiungere in via telematica tutti i documenti necessari come quello d’identità in corso di validazione, il codice fiscale o la tessera sanitaria, il documento di reddito e la documentazione della banca di appartenenza che possa attestare i codici Iban e Bic per arrivare alla tanto attesa firma finale del contratto digitale. Quando si parla di istituti online c’è sempre qualche dubbio in merito, anche comprensibilmente. Younited Credit garantisce una grande affidabilità, essendo un istituto di credito autorizzato dalla Banca d’Italia, la sua attività si concentra sulla raccolta del risparmio e concessione prestiti senza nessuna attività speculativa parallela. Scegli allora Younited e dai seguito alle tue esigenze economiche o ai tuoi sogni.