Geometri, il monrealese Silvio Termini eletto nel consiglio direttivo della provincia di Palermo

Santo Rosano è il nuovo presidente

PALERMO, 29 maggio –L’assemblea degli iscritti che si è svolta nei giorni scorsi, ha eletto il nuovo consiglio direttivo del collegio dei geometri e dei geometri laureati di Palermo, che adesso risulta composto da Santo Rosano, Pasquale Marchetta, Alessandro Benincasa, Lorenzo Canale, Luciano Di Marco, Giuseppe Prano, Michele Raja, Roberto Spallina e Silvio Termini.

Il consiglio in occasione della riunione di insediamento ha attribuito le seguenti cariche: presidente Santo Rosano, segretario-vicepresidente Pasquale Marchetta, tesoriere Luciano Di Marco.

“Il clima di partecipazione che ha caratterizzato l’elezione del nuovo consiglio – si legge in una nota – ha focalizzato la sua attenzione nel “programma-atto di impegno” che vedrà partecipe la categoria su più fronti nel prossimo quadriennio. Il consiglio direttivo neoeletto esprime un sentito ringraziamento a tutti i componenti del direttivo uscente per l’operato svolto in favore della categoria ed in particolare modo a Carmelo Garofalo, il quale con dedizione, competenza e disponibilità ha svolto egregiamente il proprio ruolo, rafforzando il prestigio del collegio di Palermo sia a livello locale che nazionale”.