Le ceramiche del maestro Nicolò Giuliano al Salone del Mobile di Milano

Hanno aperto il servizio nazionale di Rai Uno sulla manifestazione

MILANO, 8 giugno – Le ceramiche del maestro Nicolò Giuliano, debuttano al Salone del Mobile di Milano e aprono il servizio nazionale di Rai Uno sulla esposizione nello stand D 24 del Padiglione 14 riscuotendo un grande successo attirando l’interesse del numeroso pubblico e della stampa nazionale, tant’è che le immagini delle splendide maioliche sono state riprese nel corso del servizio.

“Siamo onorati di essere stati scelti per la prima volta nella lista degli espositori della Fiera del Mobile di Milano - ha dichiarato il maestro Nicolo’ Giuliano - Un’occasione unica per presentare le nostre ceramiche, ma anche come azienda che offre soluzioni di arredo in grande scala a livello internazionale“.