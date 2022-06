Scuola Morvillo, in sette vanno in pensione: oggi il saluto

Scuola Morvillo, in sette vanno in pensione: oggi il saluto

Sono sei docenti e un collaboratore scolastico salutati dal dirigente scolastico e dai colleghi stamattina

MONREALE, 21 giugno – In sette vanno in pensione alla scuola ''Francesca Morvillo'' di Monreale, che, con la conclusione dell’anno scolastico, saluta tra insegnanti e personale scolastico quanti hanno terminato la loro carriera trascorsa per gran parte a Monreale.

Ad andare in pensione sono alcuni degli storici insegnanti della scuola e, in particolare, gli insegnanti Salvatore Mangiacavallo, Pina Romeo e Marina Impastato della scuola media; per la scuola dell’Infanzia va in pensione l’insegnante Enza Zampardi e alla primaria Melania Nicolosi e Maria Rosa Frascona’ insieme con Carmela Catania, collaboratore scolastico della scuola.

Nel corso di una cerimonia tenutasi all’aperto nel giardino della scuola, alla presenza del dirigente scolastico, Francesca Giammona, e del direttore Stefano Gorgone, stamattina i neo pensionati sono stati salutati e festeggiati da tutto il personale della scuola, fra applausi, commozione e momenti di ringraziamento per coloro che, per tanti anni, hanno condiviso momenti di lavoro, ma anche di amicizia.

La dirigente Francesca Giammona, nel suo intervento, dopo aver descritto qualità e doti umane di ciascuno, ha sottolineato come nel tempo finora trascorso alla Morvillo, ha potuto conoscere fin da subito il valore umano e professionale dei docenti e del personale scolastico.

''Ringrazio tutti quanti - ha dichiarato la dirigente Francesca Giammona - per l’impegno profuso in tutti questi anni per la nostra scuola e per l'umanità e la professionalità che hanno caratterizzato il nostro lavoro insieme nel fare rete in un sistema quale è la nostra scuola''.

Alla dirigente si è unito anche l’ex direttore Stefano Gorgone che, salutando il personale, ha sottolineato come la scuola Morvillo sia ancora oggi punto di riferimento per il territorio monrealese. Stefano Gorgone, memoria storica della Morvillo e delle altre scuole del territorio, ha ripercorso le tappe della carriera scolastica di ognuno dei pensionati, con parole di lode e apprezzamento per un corpo docente e un personale scolastico di un istituto che fa parte della sua storia professionale e personale.

''Una scuola che non solo in passato ma ancora oggi - ha sottolineato Stefano Gorgone - mette al centro l’alunno con la sua specificità. Il rapporto tra educatore ed educando è rivolto alla costruzione di un percorso verso l’autonomia in un contesto scolastico che così come in passato ancora oggi grazie alla dirigenza e ai suoi insegnanti dimostra la propria peculiarità e valenza''.

Tutti i presenti hanno infine ricordato il preside Luigi Caracausi, scomparso poco tempo fa, una figura importante per la scuola che ha contribuito fortemente nei suoi anni di dirigenza a caratterizzarne le qualità e la progettualità.