Gli alunni della scuola Francesca Morvillo divulgatori scientifici per una settimana

Hanno partecipato a ''Esperienza inSegna''

MONREALE, 18 febbraio – Dal 14 al 17 febbraio, le classi 2D e 3A della scuola secondaria dell’istituto “Francesca Morvillo” hanno partecipato con successo alla manifestazione scientifica “Esperienza inSegna”, organizzata dall’associazione PalermoScienza, presso l’edificio 19 dell’Università degli Studi di Palermo.

Obiettivo della manifestazione è stato quello di avvicinare il pubblico di ogni età al mondo della scienza, rendendo comprensibili fenomeni affascinanti e complessi attraverso esperienze trasversali e interdisciplinari. Il tema scelto quest’anno è stato “il mondo possibile”. Gli studenti, invitati a partire dalle città reali, surreali e simboliche di Calvino ( di cui ricorre il centenario della nascita), hanno creato plastici rappresentativi di tali luoghi collegandoli ai goal di Agenda 2030.

Gli alunni dell'Istituto monrealese, guidati dalle insegnanti Catalano, Mercurio e Priolo, hanno lavorato ad un progetto dal titolo “Cosimo for the future”. Partendo dalla lettura del libro “Il Barone rampante”, hanno affrontato il tema del rapporto dell’uomo con la natura, della sostenibilità, dell’educazione ambientale e della biodiversità.

Il protagonista del romanzo, Cosimo, è stato dunque immaginato come un attivista del movimento “FRIDAY FOR FUTURE” di Greta Thunberg, come un uomo del 2023 che cerca di vivere e svolgere le semplici azioni quotidiane avendo un basso impatto ambientale e utilizzando risorse che siano sostenibili; dorme in una tenda a forma di goccia ispirandosi al progetto "Treetents" di Dré Wapenaar (1998); si approvvigiona di acqua potabile attraverso una borraccia che permette, mediante un processo di condensazione, di trasformare l’aria in acqua potabile; illumina gli spazi della sua dimora con lampade a led alimentate da pannelli fotovoltaici.



Il plastico, realizzato dai ragazzi ed esposto durante i giorni della manifestazione, ha riscosso un grande successo in termini di interesse e curiosità. Gli allievi sono tornati in classe con un bagaglio di nuove conoscenze e l'entusiasmo necessario per spendersi ancora in nuovi progetti.