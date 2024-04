Scuola Morvillo, laboratorio di packaging per gli alunni della media

I manufatti realizzati dagli alunni sono stati presentati in occasione di un evento

MONREALE, 24 aprile – Una nuova esperienza laboratoriale per gli alunni della scuola Morvillo che si sono impegnati in un’ottica pluridisciplinare per comprendere come le conoscenze acquisite nelle singole discipline diventano competenze da mettere insieme per la realizzazione di un progetto condiviso.

Questo è stato il senso dell’attività in cui sono stati coinvolti gli alunni delle classi 2A, 2B e 2C della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Francesca Morvillo e che, lo scorso giovedì, hanno portato a termine sotto la guida delle docenti di tecnologia, arte e immagine e lingue straniere e a cui hanno affiancato altre attività strettamente attinenti svolte con le docenti di scienze.

I ragazzi sono stati coinvolti nella progettazione del packaging di un prodotto alimentare che loro stessi hanno dovuto realizzare. Il lavoro è stato svolto in piccoli gruppi i quali, a partire da una ricetta a loro scelta, hanno dovuto creare il contenitore adeguato e curarne il relativo aspetto grafico completo di tutte quelle informazioni che sono necessarie affinchè un prodotto possa essere inserito nel processo di produzione e poi di vendita (luogo e data di produzione e di scadenza; tabella nutrizionale; ingredienti, etc.).

Hanno dovuto creare una locandina che sponsorizzasse il prodotto e il relativo spot pubblicitario. L’attività è stata completata dall’elaborazione degli ingredienti e/o della ricetta relativa in lingua inglese. A conclusione dell’attività svolta i lavori prodotti sono stati presentati nel salone della sede centrale alla presenza della dirigente scolastica, Francesca Giammona, e del fiduciario di plesso, Vincenzo Galati.