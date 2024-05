Scuola Morvillo, gli alunni alla scoperta della storia del Santissimo Crocifisso

Hanno incontrato oggi Don Luca Leone e i responsabili della Confraternita

MONREALE, 8 maggio – Non è ancora calato del tutto il sipario sulla festa del Crocifisso per gli alunni della scuola Morvillo.

Stamattina, infatti, i ragazzi delle classi quarte e quinte della scuola primaria, presso l’aula magna “Luigi Caracausi”, hanno avuto un interessante incontro con alcuni responsabili della Confraternita ed hanno assistito alla presentazione del fumetto “La storia del SS. Salvatore Crocifisso di Monreale” di Emanuele Alotta. L‘incontro, moderato dalla giornalista Ambra Drago, ha dato modo ai ragazzi di raccogliere le testimonianze e le esperienze di Don Luca Leone, vice parroco della Collegiata, di Pietro Maranzano, commissario straordinario della Confraternita, di Giuseppe Messina, responsabile del settore giovanile della confraternita, e del fumettista Emanuele Alotta.

“Sono profondamente grata a don Luca Leone, a Pietro Maranzano, a Giuseppe Messina, a Emanuele Alotta e ad Ambra Drago per aver reso partecipi i nostri alunni di questo momento formativo” ha dichiarato Francesca Giammona, dirigente della scuola Morvillo. “La festa del Crocifisso è un evento-simbolo della storia sociale e culturale di Monreale ed è importante che i nostri ragazzi ne conoscano tutti gli aspetti e non solo quelli più folkloristici. Proprio per questo l’incontro di oggi è stato così importante, perché inciderà in maniera significativa sulla loro crescita umana e intellettuale con la consapevolezza che non ci può essere futuro senza radici storico-tradizionali”.