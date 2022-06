Il premio Donnattiva nel solco della tradizione: ieri sera i riconoscimenti

PALERMO, 25 giugno – Moda, cultura, imprenditoria, socialità sono state le note della 14° edizione del Premio Donnattiva 2022 “Universo Sicilia” che ha riscosso un grande successo di critica e pubblico nella splendida cornice di Palazzo Branciforte a Palermo.

Una edizione rinnovata che riconferma il successo della manifestazione che negli anni ha premiato importanti personalità.

Quest’anno, proprio per sottolineare l’importanza della socialità dopo un periodo che ci ha costretto all’isolamento, i prestigiosi riconoscimenti sono andati a gruppi e associazioni che si sono distinti nei campi dell’imprenditoria, del giornalismo, della ricerca scientifica e della cultura, dell’enogastronomia e del sociale.

L’evento ha regalato al pubblico anche momenti squisitamente di entertainment proponendo due defilé di moda della stilista palermitana Daniela Cocco e della boutique Paco Francisco che hanno coinvolto in passerella le giovani e le Donneattive che si sono simpaticamente prestate e divertite sfilando per l’occasione. Il momento moda è stato particolarmente apprezzato dal pubblico che è stato coinvolto dalle ragazze con simpatici selfie e grandi sorrisi.

Durante la manifestazione si è voluto dedicare un momento ai giudici Falcone e Borsellino e agli uomini delle scorte nell’anno del 30° anniversario con la lettura di “A me terra” una poesia a loro dedicata dell’autrice Corrada Gambino.

L’evento è stato poi allietato da momenti musicali e dalla splendida voce di Laura Caponetto che ha chiuso la manifestazione con “Shallow”, grande successo di Lady Gaga.

Il premio è stato coordinato dalla Presidente dell’associazione Donnattiva Ina Modica ed è stato presentato da Giada Adelfio alla presenza di numerose autorità civili, politiche e militari.

“Con il premio Donnattiva - queste le parole di Ina Modica - intendiamo dimostrare che per avere successo ogni donna deve credere fortemente in se stessa alimentando le nostre aspirazione con grandi dosi di coraggio, professionalità, competenza e determinazione. Questo è il mio più grande desiderio e di tutte le socie che con grande ambizione sostengono questa iniziativa”.

Le foto della Gallery sono state realizzate da Pippo Giurintano, che ringraziamo