Buon compleanno, Evergreen

Aria di festa, oggi, presso la sede di Pioppo, in occasione dell’anniversario dalla nascita dell’associazione. Emanuela Terzo: “Un traguardo raggiunto con perseveranza e con tanta dedizione. Ringrazio i miei ragazzi”

MONREALE, 12 agosto - Sono tre le candeline che i “verdi”, oggi, spegneranno con un soffio e col desiderio di poter ancora proseguire in questo cammino, attraverso l’impegno e l’amore che sin dal primo giorno hanno dimostrato nei confronti del territorio.

Diverse le attività svolte dai volontari in questi anni. Dal primo servizio assicurato al comune di Altavilla Milicia, fino a Monreale dove, attualmente, la squadra capitanata da Emanuela Terzo, è impegnata nelle attività di prevenzione antincendio. Ma non solo. Coordinamento del traffico stradale durante gli interventi di manutenzione, assistenza all’attraversamento pedonale in prossimità delle scuole e servizio d’ordine in occasione delle manifestazioni cittadine. Questi alcuni dei servizi che i volontari hanno garantito alla comunità locale e nei territori della provincia, che si sommano all’importantissimo impegno espresso durante l’emergenza pandemica e alla gestione di un banco alimentare per i meno abbienti.

Peraltro, l’anniversario dalla nascita dell’Associazione, coincide, inoltre, con l’ingresso nella Protezione Civile, avvenuto due anni fa. Il 12 agosto del 2020, infatti, il capo del dipartimento regionale Salvo Cocina, attraverso un provvedimento, riconosceva gli oneri dell’organizzazione monrealese. “Si tratta di un doppio compleanno - dice Emanuela Terzo attraverso queste colonne -. Siamo felici di aver raggiunto questo importante traguardo. Oggi - sottolinea il presidente - continuiamo a raccogliere i frutti di ció che abbiamo seminato dal primo giorno. Il segreto del nostro impegno credo sia riconducibile alla perseveranza e alla dedizione che questi ragazzi, ogni giorno, dimostrano nei confronti di questo territorio. Colgo l’occasione - conclude - per rivolgere loro il mio più sincero ringraziamento per il lavoro svolto”.