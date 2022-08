Inferno a Giacalone, un vasto incendio ha aggredito la zona

Pochi dubbi sulla natura dolosa del rogo

MONREALE, 18 agosto – Torna a colpire la mano criminale dei piromani, che oggi ha appiccato il fuoco nella zona di Giacalone, nei pressi dell’ingresso dello scorrimento veloce Palermo-Sciacca. Enorme il fonte fuoco, con un pennacchio di fumo visibile anche a distanza di chilometri e che arriva fino a San Martino delle Scale.

Diversi i punti fuoco, a riprova della natura dolosa del rogo. Sul posto sono già arrivati i soccorsi, costituiti dalle squadre della Protezione Civile di Monreale e dai Vigili del Fuoco, considerato che alcune case sono a forte rischio di essere coinvolte dall’incendio. Presenti anche i canadair.

Il rogo si è sviluppato a partire dalla tarda mattinata di oggi ed è favorito dal vento di scirocco che da questa notte soffia sul Palermitano.

La situazione appare molto critica e l'area anche a parecchia distanza è irrespirabile. L'incendio ha fatto elevare in maniera consistente la temperatura nelle zone circostanti.

Tra l’altro, dopo avere avvolto la zona a monte di Giacalone, le fiamme si stanno propagando in zona Strasatto ed il fuoco avanza in direzione Altofonte.