Rifiuti indifferenziati, stipulato contratto tra il comune di Monreale e Trapani servizi

I rifiuti indifferenziati prodotti a Monreale saranno destinati agli impianti di Trapani e Agrigento

MONREALE, 22 agosto – Dopo la chiusura dell’impianto gestito dalla Oikos s.p.a., il comune di Monreale ha siglato con la società Trapani Servizi s.p.a lo schema del nuovo contratto di servizio. Con quest’ultimo si individua come nuovo gestore, in sostituzione della Oikos s.p.a., la ditta Catanzaro Costruzioni Ambiente s.r.l. di Siculiana per lo smaltimento finale della frazione di sopravaglio.

In seguito al suddetto provvedimento è stato necessario altresì rideterminare la tariffa di conferimento in complessivi 203 euro , oltre iva al 10%, a far data 15 giugno 2022.

Lo schema del nuovo contratto di servizio con la società Trapani Servizi prevede dunque che i rifiuti solidi urbani indifferenziati vengano conferiti presso l’impianto TMB di Contrada Belvedere a Trapani compreso il trasporto e lo smaltimento definitivo dei sovvalli presso la discarica di Siciliana e il trasporto e smaltimento definitivo della frazione di sottovaglio presso la discarica gestita dalla Impianti SRR ATO 4 di Caltanissetta in Contrada Timpazzo Gela in provincia di Agrigento.