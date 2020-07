Rifiuti, il Comune approva gli atti di gara definitivi

La proroga tecnica del contratto con la New System Service sarà in vigore fino al 31 luglio prossimo

MONREALE, 6 luglio – Sono stati approvati con determinazione dirigenziale dello scorso 25 giugno gli atti di gara definitivi riguardanti l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti nel Comune di Monreale per il nuovo appalto relativo all'annualità 2020/2021.

Sarà dunque possibile adesso espletare in modalità telematica le procedure della gara d'appalto con relativa pubblicità del bando di gara secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La spesa complessiva preventivata per il nuovo appalto - è possibile leggere nel provvedimento emanato- ammonta a 4.157.000 euro.

Intanto scadrà il prossimo 31 luglio la proroga tecnica del contratto con la ditta New System Service di Marsala per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale.

Nelle more, infatti, dell'espletamento della nuova procedura di gara, già avviata, per l'affidamento della nuova annualità è stato necessario per l'ente garantire la continuità del servizio di igiene urbana, prorogando il contratto di appalto in essere in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Considerato che la procedura di affidamento è in corso, l'amministrazione comunale ha ritenuto di disporre la temporanea proroga del contratto di appalto, differendo al 31 luglio la data di scadenza dello stesso che era originariamente prevista per il 31 maggio.