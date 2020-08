Monreale, prorogato l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti

Prorogato fino al 30 settembre 2020 il contratto con la ditta ''New System Service srl''

MONREALE, 12 agosto – E' stato prorogato fino al 30 settembre 2020 il contratto con l'impresa ''New System Service srl'' per il servizio di spazzamento, raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio del Comune di Monreale.

La proroga tecnica del contratto, in attesa dell'espletamento e dell'aggiudicazione della procedura di gara annuale già in corso, si è resa necessaria - come è possibile leggere nel provvedimento dirigenziale emanato - al fine di assicurare la continuità del servizio di igiene urbana secondo le normative vigenti.

Durante il periodo di proroga l'impresa affidataria dovrà effettuare il servizio così come richiesto dal contratto alle stesse condizioni originariamente previste per un corrispettivo mensile pari a 269.687,47 euro oltre IVA, al netto del ribasso del 20 per cento.

Con la stessa determinazione, l'Amministrazione comunale ha assunto quindi l'impegno finanziario complessivo di 593.312,44 euro, importo necessario alla proroga contrattuale per la copertura delle spese del servizio fino al 30 settembre.