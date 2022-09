Quando la regina Elisabetta venne a Monreale

Fu il 3 ottobre 1980: una visita di poco meno di due ore per ammirare le bellezze del duomo

MONREALE, 9 settembre – Fra le innumerevoli località visitate dalla regina d’Inghilterra Elisabetta II, scomparsa ieri dopo 70 anni di regno, c’è anche Monreale. La sovrana del Regno Unito, infatti, fece visita alla nostra cittadina il 3 ottobre 1980.

Chi c’era quel giorno ricorda ancora questo fatto e lo mantiene scolpito nella sua memoria. Si trattò di una visita ufficiale che la sovrana britannica effettuò, dopo aver toccato altre località della Sicilia, assieme al suo consorte, il principe consorte Filippo di Grecia, duca di Edimburgo.

Quel giorno fu predisposto un imponente servizio di sicurezza nel centro storico, prima che la coppia reale giungesse in piazza Guglielmo. Furono chiuse le scuole, con grande giubilo degli studenti che poterono godere di un giorno di vacanza insperato. Quando Sua Maestà giunse davanti la piazza principale del duomo, ad attenderla c’erano il sindaco di allora, Bino Li Calsi, assieme a tutta l’amministrazione comunale e l’arcivescovo pro tempore, Salvatore Cassisa.

La regina d’Inghilterra fece ingresso in cattedrale sulle note dell’organo, suonato dal maestro Carmelo Troia, ammirando le bellezze del monumento normanno, caratterizzato dagli splendidi mosaici. Poi appose la sua firma nel libro d’onore del Comune, quindi, sempre assieme al marito, tornò sul sagrato della chiesa di piazza Guglielmo, salutando, tra le foto di rito, l’enorme folla che si era assiepata al di là delle transenne, che era stata dotata di tante bandierine che tutti sventolavano festanti. Fu una visita breve di poco più di un’ora. Poi Elisabetta e Filippo andarono via, salutando tutti con la manina, con perfetto aplomb britannico.

Per vivere un altro evento di analoga portata a Monreale, bisognerà aspettare 18 anni, arrivando al 2 ottobre 1998, quando ad ammirare le bellezze del duomo arrivarono il re di Spagna Juan Carlos e sua moglie, la regina Sofia.