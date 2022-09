Bonus trasporti, ecco come accedervi

60 euro per l’acquisto di un abbonamento ai mezzi pubblici o al trasporto ferroviario

PALERMO, 30 settembre – Dal primo settembre è possibile richiedere un bonus di 60 euro per l’acquisto di un abbonamento ai mezzi pubblici o al trasporto ferroviario. Si tratta di un bonus alle persone con un reddito sotto i 35 mila euro. L'agevolazione è stata introdotta con il decreto Aiuti.

Si tratta di un buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per il trasporto ferroviario nazionale, ma non per i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.

La richiesta potrà essere avanzata esclusivamente online, cliccando sul seguente link: https://bonustrasporti.lavoro.gov.it , accedendo all’area riservata con SPID con livello di sicurezza 2, oppure con CIE (Carta d’identità elettronica), inserendo il proprio codice fiscale o quello del minorenne a proprio carico.

Il bonus deve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione. L’abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo.

L'attivazione degli abbonamenti si può espletare presso la sede di via Giusti, il point della stazione Notarbartolo (aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16,50 e il sabato dalle ore 8 alle ore 12,50) e il punto vendita di via Borrelli.