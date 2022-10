Partono i lavori alla Ciambra, il comune studia un nuovo piano traffico

Via Cappuccini sarà percorsa in un solo senso di marcia. La prossima settimana forse il via

MONREALE, 11 ottobre – Non si prospettano giorni facili per il traffico monrealese. Complice l'avvio dei lavori di riqualificazione del quartiere Ciambra, che, se da una parte, daranno prestigio ad un'area storica della città, dall'altro metteranno a dura prova la pazienza degli automobilisti.

L'apertura del cantiere, come abbiamo avuto modo di capire, per esigenze di sicurezza potrebbe portare alla chiusura di un senso di marcia della via Arcivescovado e della via Cappuccini, quella che dal liceo Basile porta alle absidi del duomo normanno. L'arteria, quindi, potrebbe essere percorsa in un solo senso di marcia, verosimilmente in discesa, per indirizzare il traffico dalla zona del centro storico a quella commerciale di via Venero e verso il parcheggio Torres, ubicato a valle della villa comunale. Quest'ultima ipotesi, comunque, dovrà essere ulteriormente verificata.

La chiusura è oggetto di accurate valutazioni da parte dell'amministrazione comunale, che, in sinergia col comando della Polizia Municipale, sta studiano soluzioni che possano in qualche modo mitigare i disagi che – inevitabilmente – gli automobilisti saranno costretti a sopportare.

Sul tavolo della discussione, qualora la via Cappuccini dovesse essere percorsa in direzione liceo Basile, c'è pure il ritorno alla modifica del senso di marcia in via Roma, nel tratto che va da piazzetta Arancio a piazza Vittorio Emanuele, per intenderci, che potrebbe essere percorsa in discesa, quindi in direzione duomo per facilitare lo “sfogo” del traffico verso l'esterno del centro storico e quindi verso Palermo.

Per rendere operativo il provvedimento c'è da attendere la definizione della necessaria segnaletica, alla quale stanno provvedendo gli uffici, in stretto raccordo con l'assessore al Traffico, Paola Naimi. Dopo di che, verosimilmente la settimana prossima, il nuovo piano traffico potrebbe prendere il via.

I disagi, dovrebbero avere la durata di un anno, un anno e mezzo, cioè il tempo necessario alla realizzazione dei lavori relativi al quartiere Ciambra. Sarà un periodo di difficoltà, inevitabili, comunque necessarie per ottenere l'importante risultato della riqualificazione di un luogo simbolo della Monreale medievale.