Troppi danni ai commercianti, il Comune riveda il piano traffico

Già partita una raccolta firme per sollecitare l’amministrazione comunale

MONREALE, 10 novembre – “L’amministrazione comunale valuti concretamente la possibilità di rivedere il piano traffico che penalizza fortemente la città e in modo particolare numerosi commercianti”. Lo afferma l’ex vicesindaco ed ex consigliere comunale, Giorgio Rincione, alla luce delle nuove disposizioni che regolano il traffico veicolare cittadino, successive all’inizio dei lavori nel quartiere Ciambra.

“Sono perfettamente consapevole delle difficoltà cui va incontro il comune nel mettere a punto il piano traffico – dice ancora Rincione – e del fatto che i lavori rivestono carattere di estrema importanza nell’ottica della riqualificazione del quartiere. Sono altrettanto consapevole, però, che il piano attuale sta mettendo in ginocchio numerose attività commerciali, che subiscono forti perdite da quando sono entrate in vigore queste disposizioni. È impossibile pensare di mantenere questo stato di cose fino alla fine dei lavori. Significherebbe far pagare pesanti, se non letali conseguenze ad una categoria produttiva della città, particolarmente bastonata e già provata dalla pandemia.

Invito l’amministrazione ad individuare nuove disposizioni, vigilando sulla celerità dei lavori, prima che diverse attività siano costrette ad alzare bandiera bianca. Faccio presente, infine, che è già partita una raccolta firme a sostegno di queste richieste, alla quale aderisce un cospicuo numero di attività commerciali”.