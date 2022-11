Disabili gravi, entro il 30 novembre le domande per il bonus ''Caregiver''

Può essere presentata anche da non conviventi del destinatario

MONREALE, 24 novembre – Mettere in atto tutte le procedure necessarie per fare in modo che gli utenti possano beneficiare del bonus “caregiver”, destinato ai familiari dei disabili con gravi problematiche. Lo chiede all'amministrazione comunale il referente per i diritti dei disabili, Salvo Porrovecchio.

La richiesta è motivata dal breve margine di tempo destinato alla presentazione delle domande, con le quali è possibile richiedere il contributo che la Regione mette a disposizione. Il termine di scadenza per la presentazione delle richieste è fissato per il prossimo 30 novembre.

La nota della Regione, rivolta a tutti i distretti socio sanitari per renderli edotti della tematica è dello scorso 16 novembre, a firma di Maria Letizia Di Liberti, dirigente generale del dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali dello stesso assessorato.

Giovca ricordare che la legge che regola l'argomento non fa alcun riferimento né alla situazione reddituale, né alla convivenza del caregiver nella medesima residenza del disabile.