Anche a Monreale arrivano le postazioni pubbliche di wi-fi

Sono state finanziate dal Gal “Terre Normanne”. Piana degli Albanesi comune capofila

MONREALE, 19 dicembre – Anche a Monreale, così come in altri 16 comuni della provincia di Palermo nasceranno postazioni pubbliche di co-working con internet in modalità wi-fi a beneficio di residenti e turisti.

Il progetto s'intitola "Piazze telematiche" ed è stato finanziato con 896.604,94 euro dall'assessorato regionale all'Economia (Autorità per l'Innovazione tecnologica), a valere sull'azione 2.3.1 del PO Fesr, attraverso il piano "Inclusione digitale per la competitività e qualità della vita all'interno dei comuni del Gal Terre Normanne", nell'ambito dello strumento CLLD.

I comuni dove sarà attuata l'iniziativa sono Piana degli Albanesi (capofila), Corleone, Capaci, Isola delle Femmine, Carini, Monreale (comprese le frazioni di San Martino delle Scale, Pioppo e Grisì), Altofonte, Belmonte Mezzagno, Marineo, Campofiorito, Camporeale, Cefalà Diana, Godrano, Roccamena, Santa Cristina Gela, Giardinello e Montelepre.

"Il progetto - spiegano il direttore amministrativo del Gal Giuseppe Sciarabba e il direttore tecnico Francesco Rossi - mira alla realizzazione di spazi condivisi, ovvero di luoghi dove l’utilizzo di postazioni di lavoro comuni possano dare vita a momenti di condivisione per gli abitanti del distretto delle Terre Normanne, per i nuovi restanti o ritornanti che hanno deciso, specie nel post pandemia, di vivere e lavorare al Sud, oltre ai nomadi digitali".

Le Piazze telematiche saranno delle vere e proprie officine di innovazione e di partecipazione attiva dei cittadini nella co-progettazione di servizi online, ma non solo, utili alla collettività e rispondenti a fabbisogni reali dei territori con particolare riferimento ai soggetti più svantaggiati. Inoltre è prevista l'implementazione di una piattaforma comune di open government e di e-partecipation pensata per stimolare la collaborazione e la partecipazione civica e promuovere il ruolo attivo delle istituzioni locali, delle imprese, delle reti sociali e delle associazioni territoriali tramite spazi virtuali di incontri.

"Un plauso ai sindaci che hanno sposato l'iniziativa - concludono Sciarabba e Rossi - a partire da Rosario Petta, insieme con Nicolò Nicolosi, Giovì Monteleone, Orazio Nevoloso, Pietro Puccio, Alberto Arcidiacono, Angelina De Luca, Maurizio Milone, Francesco Ribaudo, Giuseppe Oddo, Luigi Cino, Giuseppe Cangelosi, Daniele Bellini, Giuseppe Palmeri, Giuseppe Cangialosi, Giuseppe Terranova. Si tratta di un'iniziativa di alto valore civico e tecnologico che offrirà servizi on-line utili alla collettività, con particolare riferimento ai soggetti più svantaggiati".