Monreale, inaugurato oggi pomeriggio il presepe vivente

Si trova nei locali del Collegio di Maria. È realizzato dall’associazione T.E.M.A. LE FOTO

MONREALE, 22 dicembre – È stato inaugurato questo pomeriggio il presepe vivente realizzato anche quest’anno dall’associazione T.E.M.A all’interno dei locali del Collegio di Maria.

L’iniziativa portata avanti da anni dall’associazione T.E.M.A rappresenta ormai una tradizione del Natale cittadino che rivela ogni anno novità particolari e originali. Quest’anno il contesto realizzato appare davvero suggestivo ed è particolarmente adatto per il presepe vivente che è stato allestito dall'associazione Tema, presieduta da Salvatore Giaconia, con grande attenzione per i particolari, inaugurato stasera alla presenza dell’assessore Letizia Sardisco.

A rendere più commovente l'atmosfera, la scena che ha come protagonista Maria in preda ai dolori del parto in attesa della nascita del suo figlio straordinario. L’ingresso al presepe è all’interno del vicolo che da piazzetta Vaglica conduce al cancello di ingresso al Collegio di Maria nella traversa laterale. La nascita di Gesù avverrà giorno 24 dicembre alle 19.30. Il presepe è visitabile dal 27 al 30 dicembre e dal 2 al 6 gennaio, dalle 17.30 alle 20.30. Il 6 gennaio è previsto l'arrivo dei Re Magi.