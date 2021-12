Monreale, continuano le visite al presepe vivente dell'associazione TE.M.A.

Da oggi fino al 30 dicembre il presepe vivente sarà visitabile

MONREALE, 26 dicembre – Suggestivo anche quest’anno l’allestimento scelto per il presepe vivente a Monreale, che è stato realizzato ancora una volta dall'associazione TE.M.A., presieduta da Salvatore Giaconia, in collaborazione con la Pro loco e l’associazione di protezione civile Evergreen.

A rendere più originale l'atmosfera, la collocazione della mangiatoia all’interno della grotta naturale sita in piazza Vittorio Emanuele. Sfruttando tale elemento naturale, infatti, quest’anno, il presepe itinerante è approdato presso la grotta sita all’interno della piramide di piazza Vittorio Emanuele che costituisce una location davvero particolare e inedita per la sacra rappresentazione.

Il presepe è visitabile da oggi fino al 30 dicembre. Il 6 gennaio è previsto l'arrivo dei Re Magi presso la fontana del Pozzillo, in via Cassara’. In caso di condizioni meteo avverse la rappresentazione finale si svolgerà presso la chiesa del Collegio di Maria in via Roma.