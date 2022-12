''Vivere meglio'', un progetto di assistenza psicologica presente anche a Monreale

È finanziato da Enpap ed è esteso a tutto il territorio nazionale

MONREALE, 24 dicembre – “Vivere Meglio” è un progetto di ricerca promosso e finanziato da ENPAP – Ente nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi, con la consulenza scientifica dell’Università di Padova. Tale progetto è volto a promuovere gratuitamente l’accesso alle terapie psicologiche per ansia e depressione lieve e moderata.

Gli interventi sono effettuati da mille psicologi e psicoterapeuti in tutto il territorio italiano, appositamente formati sulla base di un solido impianto scientifico progettato dallo SCUP dell’Università di Padova, di cui fa parte la psicologa monrealese Claudia Salvia.

Per usufruire del servizio occorre compilare il questionario sul sito viveremeglio.enpap.it

In base ai risultati ottenuti al termine del questionario, si potrà quindi attivare un voucher e iniziare un percorso con uno psicologo o uno psicoterapeuta tra quelli disponibili nella provincia di residenza.

Il voucher è valido per 3 giorni dalla data di emissione e le sedute si svolgono esclusivamente in presenza.

Sono previste fino a 12 sedute per i casi di ansia e depressione lieve e fino a 14 sedute per i casi di ansia e depressione moderata.

“Si tratta di un progetto di ricerca sperimentato per la prima volta in Italia che ha lo scopo di dimostrare quanto bisogno di Psicologia c’è tra i cittadini – afferma Claudia Salvia – soprattutto in un momento storico come questo, in cui la pandemia e le molte incertezze quotidiane hanno contribuito a far aumentare i casi di ansia e depressione.

Un’iniziativa, pertanto, che garantisce l’avvicinamento delle persone al mondo della cura psicologica spesso poco conosciuto e circondato da stereotipi e pregiudizi da smontare, in quanto nella maggior parte dei casi un percorso di sostegno psicologico si rivela incredibilmente salvifico.

Sarò pronta ad accogliere quanti vorranno partecipare a questa innovativa iniziativa presso il mio studio di Psicologia sito in via Giuseppe Arcoleo, 18 (traversa di Corso Calatafimi) a Palermo”.

