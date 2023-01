Lavori alla Ciambra, a piazza Ignazio Florio l'area cantiere della ditta

Prevista l'istituzione del divieto di sosta fino alla conclusione dei lavori

MONREALE, 24 gennaio - Serve un'area da affidare alla ditta Kavapi srl, attualmente impegnata nei lavori di riqualificazione ancora in atto nel quartiere Ciambra, perché divenga zona cantiere a disposizione degli operai.

È questa la richiesta avanzata, mediante specifica nota protocollata, da parte del RUP dei lavori. In particolare l'area identificata è quella di piazza Ignazio Florio "di fronte il ristorante La Fattoria" - si legge nel provvedimento emesso in giornata. Con effetto immediato - così come previsto dall'ordinanza dirigenziale pubblicata anche in Albo Pretorio - è stato prescritto il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli per tutto il giorno e fino alla conclusione di tutti i lavori in previsione nell'area interessata, che potrebbe essere isolata a questo punto attraverso l'impiego di "movieri ad alta visibilità" e segnaletica prevista.