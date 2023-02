Festeggiamenti del Santissimo Crocifisso: vuoi fare delle proposte? Scrivi al comune

L'invito è diretto ad associazioni e organizzatori di spettacoli per stilare un cartellone di iniziative

MONREALE, 3 febbraio – Il Comune di Monreale, in occasione dei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso per l’anno 2023, intende acquisire proposte artistico-culturali e di intrattenimento vario da inserire nel programma dei festeggiamenti 2023, da realizzarsi nel territorio comunale nel periodo compreso tra il 29 aprile e il 2 maggio.

Al tal fine tutte le associazioni culturali, sportive e musicali, le organizzazioni di spettacolo, i singoli artisti, gli operatori economici, che intendano ideare e/o organizzare spettacoli ed eventi culturali in linea con le vigenti norme in materia, sono invitati a presentare la loro proposta seguendo le modalità indicate nell'avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Monreale https://www.comune.monreale.pa.it.Termine ultimo di ricezione delle manifestazioni di interesse entro le ore 12,00 del 28 febbraio 2023.