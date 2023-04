Santissimo Crocifisso, ecco dove e quando i bambini potranno baciare il simulacro

La Confraternita puntualizza alcune regole relative al tradizionale affidamento dei più piccoli al Crocifisso durante la processione

MONREALE, 27 aprile – Torna, così come lo scorso anno, la processione del Santissimo Crocifisso per le vie di Monreale e la confraternita, che da secoli se ne fa carico, puntualizza alcune indicazioni finalizzate ad una migliore riuscita del “viaggio”, tanto atteso del 3 maggio.

Una di queste riguarderà il tradizionale bacio dei bambini, che come vuole la tradizione dei più devoti, quando sono in tenera età vengono sollevati fino alle ginocchia del simulacro del Crocifisso, proprio per baciare la venerata immagine del Cristo.

“Quest'anno la Confraternita – si legge in un comunicato – sotto la direzione del commissario straordinario Pietro Maranzano, ha deciso di comune accordo di ripristinare la bellissima ed emozionante usanza di "affidare" con l'atto di prostrare i nostri infanti al Santissimo Crocifisso, però con alcuni accorgimenti per la sicurezza dei bambini e dei confrati.

Non saranno ammessi durante la processione per il "bacio" bambini al di sopra dei 3 anni di età. Non sarà possibile durante le soste del tragitto passare fazzoletti o oggetti vari, ma sarà data priorità solamente ai bambini.

Le tradizionali soste consentite per il "bacio dei bambini" saranno 9.

Di seguito l'elenco:

1. Uscita dalla strettoia di Via Antonio Veneziano "Ferro"

2. Piazza Canale (ingresso via Pietro Novelli alta)

3. Largo Rosalia Novelli "Abbiviraturi"

4. Largo San Padre Pio "Spasimo"

5. Piazza Canale (davanti comando Vigili Urbani)

6. Corso P. Novelli (davanti Casa Cultura Santa Caterina)

7. Piazza Vittorio Emanuele (palazzo di Città)

8. Via Benedetto D'Acquisto (incrocio Via Arcivescovado)

9. Via Benedetto D'Acquisto (rotonda con Via Palermo)

Ricordiamo inoltre che è possibile avvicinarsi al Santissimo Crocifisso al santuario ogni giorno dell'anno o durante le sere della novena accedendo dall'apposita scala posta nel retro del cappellone e durante il posizionamento sotto la maiolica prima della partenza della processione. Fiduciosi nella collaborazione di tutta la cittadinanza ci apprestiamo a vivere il nostro tradizionale 3 maggio”.