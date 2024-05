Santissimo Crocifisso, ieri passaggi e vestizione dei nuovi confrati

In una Collegiata gremita la tradizionale cerimonia

MONREALE, 2 maggio – Si è tenuta ieri la tradizionale cerimonia dei passaggi e della vestizione dei nuovi confrati e, come di consueto, la Collegiata si è riempita di fedeli.

È stata una celebrazione molto sentita e partecipata da tanti fedeli ieri pomeriggio al Santuario del Santissimo Crocifisso dove si è svolta la cerimonia per la vestizione dei novizi della Confraternita e dell’ammissione dei nuovi probandi. La messa è stata concelebrata da don Luca Leone e don Nicola Gaglio con don Cirino Versaci che ha guidato con le sue riflessioni il novenario in onore del Santissimo Crocifisso.

In una chiesa gremita don Nicola Gaglio ha, poi, officiato la cerimonia durante la quale i giovani componenti della Confraternita presentati da Giuseppe Messina, responsabile del settore giovanile, hanno ribadito il loro impegno all’interno della congregazione pronunciando la tradizionale formula alla presenza del commissario della Confraternita, Pietro Maranzano. I due riti sono stati quelli dell’ammissione dei nuovi membri al noviziato e al probandato della Confraternita del Santissimo Crocifisso.

Con il nuovo statuto attraverso il probandato si arriva - come ha ricordato don Nicola Gaglio - con un’ammissione progressiva al raggiungimento della maggiore età e seguendo un itinerario di formazione per cui i nuovi probandi indosseranno al collo una croce, mentre riceveranno il tradizionale drappo nel momento in cui diventeranno a pieno titolo confrati.

Una funzione anche stavolta toccante, che è arrivata alla vigilia della funzione solenne di oggi pomeriggio, quando è in programma la celebrazione dei Vespri, alla presenza delle autorità cittadine.