''Cuntu'', il docu-film sul Crocifisso, realizzato da Massimo Palmigiano

In questi giorni è uscito il trailer. Racconta particolari inediti della festa, edizione 397

MONREALE, 12 maggio – "Chiunque sia vissuto poco o molto nella bella città normanna di Guglielmo il Buono - scriveva Giuseppe Petralia - sa che, se la sua gemma più preziosa è la Cattedrale d'oro, il suo cuore vivo è il Crocifisso della Collegiata".

La festa del Santissimo Crocifisso di Monreale abbraccia folklore, fede e storia. È in arrivo un docu-film che racconterà particolari inediti di una tradizione che dura 397 anni. Le riprese e la regia sono di Massimo Palmigiano e Daniele Li Volsi, supportati dall'aiuto di un drone guidato da Gaetano La Colla. La realizzazione è stata patrocinata dalla Confraternita del Santissimo Crocifisso. In questi giorni è stato diffuso in rete il trailer.

L'idea di realizzare un documentario nasce dai due videomaker e rientra in Cùntu, un progetto fatto di racconti di luoghi, storie e tradizione siciliana.

I giorni che precedono la processione sono ricchi di musica, tradizione, luci e colori, mentre il 3 maggio i fedeli si riversano nella Collegiata che conserva il simulacro per poi accompagnarlo per le vie di Monreale. Il video-documentario racconterà i momenti più salienti della festa del Santissimo Crocifisso da un punto di vista sia storico che culturale, attraverso le interviste ad alcuni fratelli, al direttore dell’archivio storico diocesano don Giovanni Vitale, al rettore del Santuario della Collegiata.

La devozione verso il Crocifisso affonda le radici in una storia lunga secoli. La venerazione verso il Crocifisso è il filone principale della religiosità popolare a Monreale e questo sentimento ha ispirato opere e attività