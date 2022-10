Domani prima celebrazione dell’arcivescovo Isacchi in Collegiata

Sarà ricordata la figura di monsignor Lorenzo Bertolino nel 27° anniversario della scomparsa

MONREALE, 9 ottobre – Domani pomeriggio, alle 18,30 l’arcivescovo, monsignor Gualtiero Isacchi celebrerà, per la prima volta, la Messa nella chiesa della Collegiata di Monreale alla presenza del sindaco, delle autorità civili e militari.

La celebrazione avverrà anche alla presenza di tutti i componenti la confraternita del Santissimo Crocifisso con i loro commissari Pietro Maranzano, Giuseppe Messina e Massimiliano Bichler, del seminario, dei parroci, del Clero e del capitolo dei canonici della Collegiata.

“E' un modo come esprimere la nostra gratitudine – afferma in un nota don Sebastiano Gaglio, rettore del santuario della Collegiata – al “ Patruzzo amuruso” per il dono di un padre che, con la collaborazione di tutti, clero e laicato, guidi la nostra Chiesa verso traguardi di maturità cristiana secondo le indicazioni sinodali di Papa Francesco. Sono invitati tutti i fedeli devoti del Santissimo Crocifisso. Durante l'Eucaristia ricorderemo, con gratitudine, monsignor Lorenzo Bertolino nel 27° anniversario della sua morte”.