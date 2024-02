Collegiata, stasera primo appuntamento con la ''Calata dei Veli''

Inizio alle ore 18 sotto la guida di Don Enzo Bellante

MONREALE, 23 febbraio – Stasera, 23 febbraio, alle ore 18 avrà inizio presso il santuario del Santissimo Crocifisso alla Collegiata l’antichissimo rito della “Calata dei Veli”.

Questa tradizionale rappresentazione è stata pensata da monsignor Venero, come si evince da un testo seicentesco scritto dallo stesso arcivescovo dal titolo “ De modo discoperiendi et cooperiendi Sanctissimum Crucifixum” e musicato dal maestro della cappella musicale della Cattedrale, dell'epoca, Sebastiano La Vega.

Una serie di grandi veli, dipinti da ignoti artisti, raffigurano i passaggi più significativi della Passione di Gesù. Essi sono simili ai quadri della Via Crucis sia per le vicende dolorose del Redentore, ma soprattutto per la capacità di coinvolgere i credenti con le loro sofferenze nella passione di Cristo.



Il racconto scenico si apre con il velo in cui l'artista rappresenta i due protagonisti: Maria e il Figlio che si incontrano sulla strada del dolore. Seguono gli altri veli: la cattura di Gesù nell'orto degli ulivi, la flagellazione, l'Ecce Homo, Cristo carico della croce in cammino verso il Calvario e un nero drappo su cui campeggia la scritta “ expiravit”. Alla fine appare l'immagine del Crocifisso con le braccia distese in un gesto di accoglienza e di perdono.