Collegiata, rappresentato ieri il ''Pianto della Madonna'' di Jacopone da Todi

Suggestiva rappresentazione a cura della Compagnia dei Normanni

MONREALE, 25 marzo – La Lauda di Jacopone da Todi, “Donna de Paradiso”, ha messo in scena ieri sera presso il Santuario del Santissimo Crocifisso alla Collegiata, il famoso pianto della Madonna, uno dei brani più suggestivi della letteratura religiosa del Duecento italiano.

La Compagnia dei Normanni, attenendosi al testo jacoponico, ha infatti riprodotto il dialogo a più voci intorno alla Passione di Cristo tra i protagonisti della lauda: la Madonna, Cristo, il Nunzio ( San Giovanni) e, infine, la folla.

Intriso di grande drammaticità il testo rappresentato costituisce uno dei primi esempi di lauda drammatica, ovvero dialogata, preludio della sacra rappresentazione. Gli attori della Compagnia, con grande maestria ed efficacia, sono riusciti a rappresentare mirabilmente il dolore della Madonna, fulcro centrale del racconto di Jacopone.

L’originalità del testo è, infatti, proprio quella di mettere il dolore di Maria in primo piano rispetto a quello di Cristo, anzi, esso diventa proprio il suo doppio. Come a voler sottolineare che soltanto attraversando il dolore umano fino alla sofferenza estrema e alla morte, Cristo può attuare la redenzione dal peccato originale. La Passione diventa così nel racconto jacoponico una dimensione esistenziale sperimentata attraverso la condizione umana determinata dall’Incarnazione. Nessuna glorificazione astratta della morte di Cristo, bensì ne emerge tutta la sua umanità che gli attori sono riusciti a mettere bene in evidenza.

L’evento cui ha preso parte numeroso pubblico si è svolto alla presenza di Don Nicola Gaglio e Don Luca Leone, e si inserisce tra gli eventi organizzati dal Santuario in questa Settimana Santa.