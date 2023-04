Festa del Santissimo Crocifisso, Arcidiacono chiude le scuole fino al 4 maggio

Morvillo e Guglielmo optano per il ponte esteso al 5 maggio

MONREALE, 27 aprile – Scuole cittadine chiuse di ogni ordine e grado nei giorni della festa del Santissimo Crocifisso. Scontato, ovviamente lo stop delle lezioni il 1° maggio, giorno della festa dei lavoratori, un'ordinanza sindacale dispone la chiusura anche per i giorni 2, 3 e 4 maggio.

Su proposta del dirigente dell'area “Gestione del territorio”, Maurizio Busacca, infatti, il sindaco Alberto Arcidiacono ha sottoscritto il provvedimento che chiude i cancelli delle scuole cittadine nei giorni di martedì 2, mercoledì 3 e giovedì 4 maggio.

Giorni che, pertanto, diventano ufficialmente di vacanza per gli studenti monrealesi, abituati peraltro a frequentare poco o a non frequentare affatto le scuole nei giorni tradizionalmente dedicati alla festa del Santissimo Crocifisso.

Stando all'ordinanza sindacale, pertanto, in classe si tornerà venerdì 5 maggio. Cosa che, però, non accadrà per gli alunni delle scuola “Francesca Morvillo” e “Guglielmo II”, i cui Consigli d'istituto hanno deliberato in anticipo di godere di un giorno di “ponte”, per allungare di un giorno la vacanza.

Gli studenti di queste due scuole, pertanto, torneranno in classe lunedì 8 maggio.