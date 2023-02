Monreale, tempi duri per il conferimento selvaggio: al Bivio Fiore videocamere in azione

Per i trasgressori previste sanzioni amministrative

MONREALE, 7 febbraio – Da qualche settimana continua assiduamente in aree strategiche il lavoro della Polizia Municipale per combattere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Un impegno costante che si sviluppa su tutto il territorio comunale e che trova uno strumento di particolare efficacia nella fototrappola, la modalità di videosorveglianza che scatta video e foto di giorno e di notte.

Sono di ultima generazione e scattano foto ad alta risoluzione che permettono di individuare le persone e le targhe dei veicoli. Gli agenti della Polizia Municipale, a seguito di servizi mirati in materia di tutela dell’ambiente, ed al contrasto del fenomeno degli abbandoni incontrollati di rifiuti, negli scorsi giorni hanno sanzionato numerosi soggetti soprattutto nella zona del bivio “Fiore” a Giacalone, sorpresi ad abbandonare rifiuti lungo le strade, spazi di verde e terreni. Ai trasgressori – comunicano dal Comando di Polizia Municipale -saranno applicate sanzioni amministrative. In alcuni casi scatterà la segnalazione alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reati ambientali